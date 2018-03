Eine Jugendliche ist gestern in einer Wohnung in Alt-Hohenschönhausen getötet worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fand die Mutter gegen 17.30 Uhr ihre 14-jährige Tochter schwer verletzt in der Wohnung in der Plauener Straße. Sie alarmierte Rettungskräfte und Polizei, doch die Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos - das Mädchen erlag seinen schweren Verletzungen.

Aufgrund der Verletzungen geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus, Hintergründe und Tathergang sind noch unklar. Auch bei der Staatsanwaltschaft konnte man noch nicht mehr sagen, der Staatsanwalt befindet sich zur Zeit bei der Obduktion.