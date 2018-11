Die Berliner Polizei ist am Donnerstagmorgen zu Razzien unter anderem in der Rigaer Straße 94 ausgerückt. Durchsucht werden den Angaben zufolge vier Objekte in Friedrichshain, Kreuzberg und Neukölln. Im Einsatz sind demnach 560 Polizisten.

Ziel sei die Suche nach Beweismitteln im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Es geht um den Angriff mehrerer vermummter Täter auf einen Spätkauf im Kreuzberg im Mai. Mehrere Tatverdächtige seien inzwischen identifiziert worden, sagte ein Polizeisprecher. Im Einsatz ist auch ein Polizeihubschrauber.

Mehr zum Thema Friedrichshain Rigaer Straße: Polizeiauto mit Steinen beworfen

Nach Angaben der "BZ" hängt der Großeinsatz konkret mit einem Überfall aus dem Mai 2018 zusammen. Im Frühsommer hatten zehn Maskierte in einem Geschäft in der Reichenberger Straße gewütet. Sie randalierten nicht nur im Laden, sondern prügelten auf den Inhaber ein. Der Hintergrund: Zuvor soll eine Frau in dem Laden ein Paket nicht erhalten haben, weil sie sich nicht ausweisen konnte. Es kam zum Streit, später sei der Laden dann gestürmt worden, wie Bilder aus der Überwachungskamera zeigten. Eine oder einer der Verdächtigen soll in der Rigaer Straße wohnen. (Tsp)