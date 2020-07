Veranstaltungen trotz Corona: Polizei bereitet sich auf Demos, Pokalspiel und Partys im Park vor

Erneut gibt es auch wieder Demonstrationen gegen die Corona-Einschränkungen. Der übliche Autokorso des Kochbuchautors Attila Hildmann beginnt gegen 13.00 Uhr am Messegelände und fährt mit geplanten 80 Autos zum Hauptbahnhof.



Außerdem will die Polizei am Samstagabend wegen des Pokalendspiels zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen den Bereich um das Olympiastadion beobachten und die bekannten Fankneipen kontrollieren. Weil das Spiel wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer im Stadion stattfindet, sind in diesem Jahr nicht wie sonst Zehntausende feiernde und trinkende Fans aus den jeweiligen Städten in Berlin unterwegs. Nur wenige Hundert Fans sollen von auswärts anreisen, hieß es.



Freitagnacht und Samstagnacht will die Polizei wieder die bekannten Parks kontrollieren, wo sich seit dem frühen Sommer immer wieder viele junge Menschen zum Trinken und zu größeren illegalen Partys mit Hunderten Teilnehmern treffen. Vor allem in der Hasenheide in Neukölln, im Mauerpark in Prenzlauer Berg, im Gleisdreieckpark und im Treptower Park werden Polizisten unterwegs sein. Kontrollen soll es auch an Seen geben, etwa am Schlachtensee und am Flughafensee. (dpa)