R-Wert auf 1,49 - eine Corona-Ampel zeigt Gelb

Die Corona-Ampel deutet auf ein intensiveres Infektionsgeschehen in Berlin hin. Zum dritten Mal in Folge liegt die Reproduktionszahl über 1,1. Somit ist eine der drei Corona-Ampeln auf Gelb umgesprungen, wie die Senatsgesundheitsverwaltung am Dienstagabend mitteilte. Nach 1,11 am Sonntag und 1,22 am Montag stieg der R-Wert am Dienstag sogar auf 1,49. Sollte er am Mittwoch ebenfalls über 1,2 liegen, würde die Ampel sogar auf Rot umspringen. Unmittelbare Folgen hätte das noch nicht: Denn Indikatoren, die in den anderen beiden Ampeln abgebildet werden, liegen weiterhin im unproblematischen Bereich - diese Ampeln stehen auf Grün. Erst wenn zwei Ampeln Gelb zeigen, muss der Senat neue Beschränkungen vorbereiten; bei zweimal Rot müssen diese umgesetzt werden.

Zwei weitere Angaben stützen jedoch die Feststellung, dass sich das Coronavirus derzeit - wenn auch auf Gesamt-Berlin bezogen immer noch auf niedrigem Niveau - wieder stärker ausbreitet. Der aktuelle 7-Tages R-Wert für Berlin liegt demnach bei 1,24, wie die Gesundheitsverwaltung weiter mitteilte. Außerdem ist die Inzidenz gestiegen: also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner - im Fall der Corona-Ampel auf sieben Tage bezogen. Sie liegt aktuell bei 8,78 Neuinfektionen, während sich der Wert in der vergangenen Woche um 5 bewegte. "Die Gesamtfallzahl der 24. Meldewoche ist deutlich höher als die der letzten vier Vorwochen und wird sich durch Nachmeldungen in den nächsten Tagen noch weiter erhöhen", erklärte die Senatsverwaltung zudem. Dennoch steht die Ampel weiterhin auf Grün: Denn die Schwelle zu Gelb ist erst bei 20, die zu Rot erst bei 30 erreicht.

Eine gute Nachricht gibt es von den Intensivstationen: Der Anteil der Covid-19-Patienten liegt weiterhin nur bei 3,2 Prozent, der Wert stagniert auf niedrigem Niveau. Die Grenzwerte für Gelb und Rot liegen hier bei 15 und 25 Prozent.

Unklar war zunächst, worauf die Zunahme zurückzuführen ist. Denkbar sind sowohl ein allgemeiner Anstieg aufgrund formaler Lockerungen und individueller Nachlässigkeit, als auch lokale Ausbrüche. Aus der Statistik der Gesundheitsverwaltung ließ sich das nicht unmittelbar ablesen. Am Dienstag hatte das Bezirksamt Neukölln über eine Quarantäne für 13 ganze Häuser an sieben Standorten berichtet, nachdem mehr als 50 Bewohnerinnen und Bewohner positiv getestet worden waren (siehe Bericht unten). Den höchsten Tagesanstieg meldete mit 16 neuen Coronavirus-Fällen jedoch der Bezirk Mitte.