Studierende wehren sich vor dem Hintergrund der Pandemie gegen teureres Semesterticket

Mitglieder der Interessengemeinschaft Semesterticket Berlin/Brandenburg wehren sich auch vor dem Hintergrund der Corona-Krise gegen eine Erhöhung des Beitrags für das Semesterticket. In einem offenen Brief an die Studierenden bitten sie um Unterstützung. Bereits für das Sommersemester 2020 habe man versucht, vor dem Hintergrund der Pandemie eine Kulanzegelung für die Studierende zu erreichen, die ihr Ticket nicht brauchen oder nicht nutzen können, um ihnen finanziell unter die Arme zu greifen. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) hat den Studierenden indes ein Ultimatum gestellt.

In mehreren Terminrunden habe man versucht ein Ergebnis zu erreichen, die Verhandlungen hätten sich aber sehr schwer gestaltet, heißt es in einem offenen Brief, den der Allgemeine Studierenden-Ausschuss (AStA) der TU Berlin an die Presse geschickt hat. Auch für das Wintersemester 20/21 wolle der VBB den Studierenden nicht entgegenkommen. Gefordert wird für das kommende Sommersemester ein reduziertes Ticket (365 Euro pro Jahr - 182,50 Euro pro Semester) - das entspräche dem Tarif, den auch Auszubildende derzeit nutzen können.





Man wisse viele Politiker in Berlin und Brandenburg hinter sich - so beispielsweise die Berliner Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. "Aus dem Brandenburger Landtag hingegen hatten wir bei einer Befragung, bei der wir auch selbst zu Wort gekommen sind, von Seiten des Staatssekretärs im Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg und Vorsitzender des Aufsichtsrates des VBB in Personalunion leider keine Sympathiebekundungen bekommen", heißt es weiter.