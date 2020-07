Es läuft wieder bei der Checkpoint-Laufgruppe. Nach der Pandemie-Pause halten wir uns jetzt erneut gemeinsam fit – mit Abstand, Kontaktliste und Desinfektionsmittel. An diesem Mittwoch gibt’s ein professionelles Lauf- und Techniktraining mit SCC-Trainerin Nathalie Baron. Treffpunkt ist um 19 Uhr an der Praxis SMS (Schöneberger Hauptstraße 87), wo Toiletten und Umkleide genutzt werden können. Dann geht es in Laufschuhen in den Volkspark Wilmersdorf. Die nächste „klassische“ Laufgruppe findet am Sonnabend, 25. Juli, statt. Dann laufen wir erstmals um den Schlachtensee und die Krumme Lanke. Treffpunkt ist um 11 Uhr am S-Bahnhof Schlachtensee (Seeseite) – wie immer bringen wir Getränke und ein Auto für Wechselklamotten mit. Am Sonnabend, 1. August, gibt es um 11 Uhr ein erneutes Lauf- und Technik-Training mit dem SCC. Laufeinsteiger sind herzlich willkommen, alte Hasen sowieso! fha

