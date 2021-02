Berlins größtes Labor will künftig Fälle entdeckter Corona-Mutationen öffentlich machen. Konkret soll im "Labor Berlin" jede Woche die Anzahl derjenigen Proben veröffentlicht werden, in denen die britische, südafrikanische und brasilianische Variante des Coronavirus nachgewiesen wurde. Das erfuhr der Tagesspiegel aus Berlins staatlichen Kliniken.

Die landeseigenen Vivantes-Krankenhäuser und Berlins Universitätsklinik Charité betrieben das "Labor Berlin" gemeinsam. Sie hatten schon im Januar damit begonnen, entdeckte Fälle von Corona-Mutationen öffentlich bekannt zu geben. Nun wird erwogen, dies routinemäßig auf der Homepage des Labors einmal die Woche auszuweisen. Offiziell bestätigt wurde das Vorhaben nicht.

Die Labor-Leitung stimmt sich noch mit den Spitzen von Vivantes und Charité ab. Einige Mediziner schätzen, dass schon heute 20 Prozent aller Corona-Fälle von den Mutationen betroffen sind.

In dem Labor am Charité-Campus in Berlin-Wedding arbeiten 700 Beschäftigte. Tausende Proben werden dort jeden Tag untersucht, einige Hundert davon positiv auf das Coronavirus getestet. Besonders oft wird dabei die britische Sars-Cov-2-Mutation B117, seltener auch die südafrikanische Variante B1351 entdeckt. Wie oft diese gefährlicheren Virusvarianten in anderen Laboren der Hauptstadt gefunden wurde, ist nicht bekannt.

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hatte am Montag im Abgeordnetenhaus eine vorläufige Gesamtzahl genannt. Bislang seien in Berlin 409 Fälle von Infektionen mit den unterschiedlichen Virusvarianten erfasst worden, darunter 361 Mal der britische Corona-Typ B117. Diese Variante gilt als besonders infektiös. Kalayci sagte, es sei wahrscheinlich, dass die Mutation bald die vorherrschende Varianten in Berlin sein werde.

Die Zahl der PCR-Tests auf das Coronavirus geht in Berlin leicht zurück. Waren es im Januar noch 57.000 PCR-Tests pro Wochen, sind es nun circa 55.000. Das hatte Kalaycis Staatssekretär Martin Matz (SPD) auf eine CDU-Anfrage erklärt.

Angesichts der Nationalen Teststrategie konzentriere man die Ressourcen auf die Suche nach Mutationen. Das war mit Bundesregierung und Robert-Koch-Institut abgestimmt. Die Zahl der Corona-Schnelltests dürfte, wie berichtet, aber bald massiv zunehmen.