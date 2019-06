Ein 35-jähriger Radfahrer hat sich am Mittwochmorgen in Kaulsdorf bei einem Sturz tödliche Verletzungen zugezogen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr der Mann gegen 8 Uhr einen unbefestigten Weg in einer Grünanlage am Kreppfuhlweg/Randweg. Dabei stürzte er aus bisher ungeklärter Ursache. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen dauern an.