Am Mittwochmorgen brennt es in einer Kfz-Werkstatt in Berlin-Tempelhof. Wie die Feuerwehr dem Tagesspiegel sagte, sei um 6.19 Uhr ein erster Notruf eingegangen. Demnach hat in einer Werkstatt in der Germaniastraße ein Auto Feuer gefangen, das dann auf das Gebäude übergegriffen habe. Über dem Bezirk lagen schwarze, weit sichtbare Rauchwolken. Mindestens 60 Einsatzkräfte sind demnach vor Ort.

Der RBB berichtete, dass mindestens ein Mensch verletzt wurde. Die Verkehrsinformationszentrale meldete, dass die Germaniastraße zwischen Oberlandstraße und Ringbahnstraße in beide Richtungen voll gesperrt sei. Zudem würden Schaulustige auf der Stadtautobahn A100 in Höhe Tempelhofer Feld den Verkehr behindern.