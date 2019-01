Da, das erste Knöllchen: Hinter dem Wischer eines geparkten Autos in der Schenkendorfstraße. Rund um die Bergmannstraße stehen schon länger die Parkscheinautomaten; seit Freitag sind sie auch in Betrieb. Nach wochenlanger Verzögerung geht es im Viktoria- und im Bergmannkiez an diesem Freitag los mit der Parkraumbewirtschaftung.

Eigentlich hätte das kostenpflichtige Parken schon zum 1. Oktober beginnen sollen, die erforderlichen Schilder wurden jedoch nicht pünktlich geliefert. Viele der parkenden Autos haben bereits die Anwohnervignette, gültig bis 30.9.2020. Die Vignette kostet 20,40 Euro für zwei Jahre.

"Die Vignetten behalten ihre Gültigkeit drei Monate länger", sagte Stadtrat Andy Hehmke (SPD) dem Tagesspiegel. In den letzten drei Monaten des Jahres 2020 müssten Anwohner nicht damit rechnen, belangt zu werden. Der Bezirk hat 20 neue Kräfte für die beiden neuen Parkzonen eingestellt. Sie haben seit dem 1. Oktober laut Hehmke auch schon 12.000 Anzeigen gefertigt - für Verstöße wie Parken in zweiter Reihe oder in der Feuerwehreinfahrt. Nur Parken ohne Ticket wurde noch nicht verfolgt, doch damit ist es jetzt vorbei.

Wer keine Vignette hat, muss im Kiez nun von 9 bis 16.59 Uhr pro Stunde einen Euro am Automaten bezahlen, ab 17 Uhr fällt der doppelte Preis an, also zwei Euro pro Stunde. Die Vignette kann beim Bezirksamt beantragt werden , auch online. Ansässige Gewerbe können beim Ordnungsamt (Petersburger Straße 86-90) eine „Betriebsvignette“ für 90 Euro jährlich beantragen.

