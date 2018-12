Ein Kunstweihnachtsmarkt in der Luckenwalder Straße in Kreuzberg wurde am Samstagabend Ziel eines Raubüberfalls. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei drei Frauen und ein Mann leicht verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen trat gegen 19.15 Uhr ein Unbekannter an ein Kassenhäuschen des Weihnachtsmarktes, öffnete unter dem Vorwand, die Einnahmen nachzählen zu wollen, die Tür und betrat das Häuschen. Dort versprühte er Pfefferspray und ergriff die Kasse. Fast zeitgleich und mit der gleichen Methode ging ein weiterer Unbekannter in dem danebenstehenden zweiten Kassenhäuschen vor. Die Täter flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung. Die Kassiererinnen im Alter von 30 und 33 Jahren erlitten Augenreizungen. Der 27-jährige Veranstalter, der sich in der Nähe aufhielt, und eine weitere Zeugin im Alter von 30 Jahren erlitten ebenfalls leichte Atemwegsreizungen. Tsp