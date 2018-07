Wieder ist ein Mann in einem Berliner Badesee ums Leben gekommen. Diesmal wurden Polizei und Feuerwehr in Lichtenberg alarmiert. Im Schilf des kleinen Butzer Sees – einer ehemaligen Kiesgrube in Kaulsdorf – wurde am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr ein lebloser Mann entdeckt, in der Nähe lag Badekleidung. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 71-Jährigen feststellen, berichtete die Polizei am Morgen danach. Die Ermittler gehen nicht von Fremdverschulden aus.

Zwei Tag zuvor war es im Strandbad Jungfernheide in Charlottenburg zu einem tödlichen Unglück gekommen: Ein 18-Jähriger war nach einem Sprung von einer Badeinsel nicht mehr aufgetaucht. Ein Notarzt konnte ihn wiederbeleben – doch der Mann starb später.

Lesen Sie mehr im Tagesspiegel

„ ... dann sind Sie in Lebensgefahr“: Was tun, wenn ein Ertrinkender klammert? Ein DLRG-Retter über richtige Hilfe. "Halten Sie Abstand vor Ertrinkenden in Not!" Ein Expertem-Gespräch.