Bei Verkehrsunfällen in Marzahn und Lichtenberg sind am Dienstag zwei Mädchen schwer verletzt worden. Gegen 16.30 Uhr betrat eine Zehnjährige die Mehrower Allee in Marzahn hinter einem geparkten Kleintransporter - Zeugenaussagen zufolge ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 58-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit dem Mädchen zusammen, wodurch es auf die Fahrbahn geschleudert wurde.

In Karlshorst kam es wenig später zu einem ähnlichen Unfall: Eine 13-Jährige rannte gegen 19 Uhr unaufmerksam auf die Marksburgstraße und wurde von einem 52-jährigen Autofahrer erfasst, der in Richtung Treskowallee unterwegs war. Die Schülerin blieb auf der Fahrbahn liegen, nicht ansprechbar. Sie kam mit schweren Kopf- und Beckenverletzungen in eine Klinik, der Verkehr im Unfallbereich war für rund vier Stunden gesperrt.