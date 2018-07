Ein Zwölfjähriger wurde am Samstagnachmittag in Lichtenberg von einem Motorrad erfasst und lebensgefährlich verletzt. Ermittlungen der Polizei zufolge fuhr ein 29-Jähriger gegen 16.45 Uhr mit seiner Kawasaki auf der Landsberger Allee, wo er auf Höhe Vulkanstraße mit dem Jungen zusammenstieß. Dabei wurde dieser in den rechten Fahrstreifen geschleudert, auch der Motorradfahrer stürzte zu Boden. Offenbar war das Kind vom Mittelstreifen aus bei Rot gegangen. Ein 14-Jähriger, der ihn begleitete, erlitt einen Schock.

Der Junge kam in eine Klinik, auch der Motorradfahrer musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. Wegen des Verdachts auf Drogeneinfluss wurde dem Mann Blut abgenommen, seinen Führerschein musste er abgeben. Während der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme war die Landsberger Allee am Unfallort bis etwa 21.20 Uhr gesperrt. (Tsp)