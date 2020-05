Die letzten Gäste verabschieden, alle Fenster und Türen schließen, noch schnell die Schutzhaube über das Piano und die Sessel in der Lobby gespannt und dann Türen abschließen. Dann und wann kommt der Wachdienst gucken…

So in etwa könnte man sich einen Shutdown in einem Hotel vorstellen. Tatsächlich aber braucht ein Gästehaus auch ohne einen einzigen Gast relativ viel Pflege und produziert relativ hohe Kosten, an die Privatleute, die ihre Wohnung für einen längeren Urlaub verwaist lassen, gar nicht denken (müssen).

So können Hoteliers die Klimaanlage und Belüftung zwar minimieren, aber nicht ganz abschalten, heißt es gleich in Punkt 1 einer langen Checkliste des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga für seine Mitglieder.

Denn andernfalls träten Geruch und Feuchtigkeit innerhalb des Gebäudes auf und können Installationen, Möbel- und Ausrüstungsgegenstände beschädigen. Zudem müsse die Warmwasserproduktion auf oder über 60 Grad Celsius gehalten werden, um eine Kontamination mit Legionellen zu vermeiden, heißt es in dem Dehoga-Dokument.

Kurzum: Gastgeber, die ihr Haus in den vergangenen Wochen seit Mitte März sich selbst überlassen haben, haben es womöglich mit Schimmel und Keimen in den Leitungen endgültig ruiniert. Alle anderen bietet sich ab diesem Montag, den 25. Mai, wieder die Chance, langsam ins Normalgeschäft einzusteigen. Die Politik lockert diverse Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus.

Kein Buffet, kein Wellnessbereich

Denn Hotels und Betreiber von Ferienwohnungen dürfen nun wieder Übernachtungen an Touristinnen und Touristen anbieten, wie der Senat mitgeteilt hat. Unter Auflagen, versteht sich: So dürften zum Beispiel keine Speisen als Buffet angeboten werden. Auch Spa- und Wellnessbereiche, eine wichtige Einnahmequelle für viele Häuser, müssen zudem geschlossen bleiben.

Die Polizei werde kontrollieren, ob die Regelungen für Gastronomiebetriebe und Hotels während der Corona-Krise eingehalten werden, kündigte der Senat auf seinem Corona-Infoportal an.

Das Hotel Park Inn am Alexanderplatz hat während der Corona-Krise einige Fenster so beleuchtet, dass sie zusammen ein Herz bilden. Foto: imago images/Reiner Zensen

Bisher hatten die Hotels lediglich Geschäftsreisende empfangen dürfen, deren Zahl angesichts der ausgefallenen Messen und Kongresse natürlich ebenfalls dramatisch eingebrochen war.

Premiumhäuser wie das Hotel Adlon am Pariser Platz oder das Waldorf Astoria am Zoo hatten für diese Klientel einen Notbetrieb aufrechterhalten.

Aber mehr als 100 Berliner Hotels hatten nach Schätzung eines Dehoga-Vertreters am Sonntag über die Wochen komplett geschlossen. Und ob sich die Wiedereröffnung lohnt, solange die Fluggesellschaften kaum Touristen in die Stadt fliegen, wird sich zeigen.

Gleichwohl hatten sich am Wochenende viele Hotels auf einen Neustart vorbereitet. Das bedeutet unter anderem – auch hier hilft ein Blick in die Dehoga-Checkliste: Ausführlich Wasser laufen lassen in allen Zimmern zum Beispiel, die Lagerbestände überprüfen - und Homepage wie Social-Media-Kanäle müssen aktualisiert werden, um alle Welt wissen zu lassen: Es geht wieder los!



Senatorin Pop mahnt weiter Gesundheitsschutz an



„Berlin gewinnt Lebendigkeit zurück“, kommentierte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) die Lockerung für Hotels. Der Tourismus sei für die Metropole Berlin eine besondere Branche – wirtschaftlich und kulturell für das Lebensgefühl der offenen und gastfreundlichen Stadt.

„Ich freue mich, dass wir nun erste Schritte der Öffnung gehen können und zähle auf die Solidarität aller Akteure, unserer gemeinsamen Verantwortung für den Gesundheitsschutz gerecht zu werden. Denn nur in gemeinsamer Verantwortung können wir das Leben in Berlin wieder Schritt für Schritt öffnen.“

In den vergangenen Jahren habe sich Berlin zu einem der Top-Reiseziele im internationalen Städtetourismus entwickelt, teilte Pops Verwaltung mit. 2019 haben demnach mehr als 34 Millionen Gäste in Berlin übernachtet.

Zudem kämen immer mehr Tagesbesucherinnen und -besucher in die Stadt. Mit einem jährlichen Bruttoumsatz von 11,5 Milliarden Euro trage die Tourismusbranche 6,7 Prozent zum Berliner Volkseinkommen bei. Insgesamt sichere der Tourismus so rund 230.000 Vollzeitarbeitsplätze.

Die Unternehmen bekämen mit den Öffnungen „eine erste Perspektive“, heißt es in einer Mitteilung der Senatswirtschaftsverwaltung weiter. Sie können endlich wieder touristische Gäste aufnehmen und mehr Umsatz generieren. Nicht nur die Hotels und andere Beherbergungsbetriebe, sondern auch die Wirtschaftssenatorin freue sich auf den Besuch von Gästen.

„Auch wenn aufgrund der Maßnahmen zum Gesundheitsschutz das Angebot teilweise noch eingeschränkt ist, muss sich Berlin nicht verstecken. Die touristischen Leistungsträger und die Hoteliers haben sich alle sehr eindringlich und verantwortungsbewusst mit den geltenden Hygiene- und Abstandsreglungen auseinandergesetzt und sehr gute, individuelle Konzepte entwickelt.“

Pop sei daher zuversichtlich, „dass Berlin gemeinsam mit der Unterstützung aller Leistungsträger der Tourismus- und Gastronomiebranche dafür sorgen wird, dass die Touristinnen und Touristen trotz der derzeitigen Umstände einen schönen, sicheren Urlaub in Berlin erleben.“