Heute ist Berlin-Marathon-Tag, tausende Läufer werden durch Berlins Straßen ziehen, viele Besucher waren schon vorher in der Stadt.

Doch Meteorologen machen den Sportlern in der Hauptstadt wenig Hoffnung auf einen trockenen Zieleinlauf: Nach Regenfällen am Freitag und Samstag soll es auch am heutigen Sonntag zeitweise Schauer geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Insgesamt wird der Tag eher nass und bewölkt sein. Zunächst rechnen die Meteorologen nur in der Nordhälfte Brandenburgs mit Regen, im weiteren Tagesverlauf breitet sich dieser dann aber auch in Richtung Süden aus. Die Höchstwerte liegen wohl bei 17 Grad in Berlin.

Wegen des Marathons gibt es umfangreiche Sperrungen. Seit drei Uhr nachts gilt ein Halteverbot entlang der gesamten Strecke, die seit 7.30 Uhr bis 17 Uhr gesperrt ist. 46.983 Läufer werden erwartet – so viele wie noch nie. Dazu kommen mehr als 5000 Inlineskater, etwa 160 Handbiker, 69 Rennrollstuhlfahrer - und voraussichtlich eine Million Besucher. (dpa)