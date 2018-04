Holpriger Start für die neue Tempo-30-Zone in der Leipziger Straße. Die Schilder hingen am Wochenende schon, waren aber noch verhüllt. Obwohl ab Montag - pünktlich zum Ende der Ferien - in der Leipziger Straße in Mitte ein Tempolimit von 30 gilt, waren die meisten Schilder am Morgen noch verdeckt. Es gab noch wenig Berufsverkehr und wenig Stau. Tagesspiegel-Reporter entdeckten auf der Strecke nur ein 30er-Verkehrsschild, das nicht verhüllt war. Offiziell will Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für die Grünen) das Modellprojekt um 10 Uhr starten.

Wie berichtet will der Senat ein Jahr lang messen, ob dadurch die Luftqualität verbessert wird. Tempo 30 gilt dann zwischen Markgrafenstraße und Potsdamer Platz. Mit der Maßnahme will der Berlin die hohe Belastung mit Stickoxid (NO2) um etwa zehn Prozent verringern. In Berlin wird an bestimmten Straßenabschnitten wie in etwa 70 anderen Städten der zulässigen EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickoxid je Kubikmeter im Jahresdurchschnitt überschritten.

Der Senat will mit dem Modellversuch einer Tempo-30-Zone in der Leipziger Straße auch intelligente Ampelschaltungen einführen. Die Senatsumweltverwaltung beruft sich bei der Entscheidung für die Tempo-30-Zone auch auf Erfahrungen in der Schildhornstraße in Steglitz und in der Beusselstraße in Moabit. Dort sei seit Einführung von Tempo 30 im Jahr 2005 die Belastung mit Stickoxid und Feinstaub im Vergleich zu anderen Hauptverkehrsstraßen mit Tempo 50 deutlich gesunken.

Senat beruft sich auf Messungen: Stop and Go führt zu mehr Schadstoffen

Das geht aus einer Antwort der Senatsumweltverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage des CDU-Abgeordneten Oliver Friederici hervor. In beiden Straßen seien 2014 Messfahrten durchgeführt worden. Die Emissionsfaktoren für die Schildhornstraße für und die Beusselstraße seien um 20 Prozent niedriger ausgefallen als an vergleichbaren innerstädtischen Hauptverkehrsstraßen.

Der Grund für den Rückgang war den Angaben zufolge zweierlei. Zum einen gebe es bei Tempo 30 eine andere Fahrweise mit kürzerer Beschleunigung. Zum anderen würden die Fahrzeuge häufiger konstant fahren, ohne zu beschleunigen. Daneben würde die so sogenannte „Grüne Welle“ bei den Ampelschaltungen den Schadstoffausstoß der Fahrzeuge mindern.

Messfahrten und daraus berechnete Emissionsfaktoren für einzelne Streckenabschnitte hätten gezeigt, dass die Emissionen besonders hoch sind, wo die Fahrzeuge nach dem Abbremsen wieder beschleunigen müssen. Im Klartext: Häufiges „Stop and Go“ führt zu einem höheren Schadstoffausstoß.

Bis zum Beginn der Sommerferien folgen vier weitere Hauptstraßen, auf denen der Senat eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern einführen will. Potsdamer Straße und Hauptstraße in Schöneberg, Tempelhofer Damm (zwischen Alt-Tempelhof und Ordensmeisterstraße) und Kantstraße (Charlottenburg, zwischen Amtsgerichts- und Savignyplatz) mit zusammen sechs Kilometern Länge.