Am Freitagnachmittag haben drei Unbekannte an der Ecke Friedrichstraße/Leipziger Straße eine Bank überfallen. Wie die Polizei mitteilte, überfielen die maskierten Männer gegen 17.00 Uhr die Bank. Sie hebelten eine Tür auf und drangen in das Gebäude ein. Mit Brechstangen und Schraubendrehern bedrohten sie die Angestellten und forderten Geld. Anschließend flüchteten sie mit einem hellen Auto in unbekannte Richtung. Bislang fehlt jegliche Spur nach den Tätern. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben. (Tsp)