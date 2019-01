Die Sache schien eilig: Ende 2017 wurden Mieter der Wohnungsbaugesellschaft Mitte (WBM) aus ihrem gut gelegenen Bürohaus nahe der Friedrichstraße hinauskomplimentiert, weil die Senatsverwaltung für Jugend, Bildung und Familie die 18. Etage beziehen wollte. Über ein Jahr später herrscht dort aber noch immer Leerstand. Verwaltungssprecherin Beate Stoffers begründet ihn mit der technischen Umrüstung, die sich aus den Anforderungen der Verwaltungsdigitalisierung ergebe. Insbesondere für die „Einhaltung der Datensicherheit“ seien „umfangreiche technische Maßnahmen“ notwendig gewesen. Ausgeführt wurden sie vom IT-Dienstleistungszentrum des Landes (ITDZ).

Auf die Frage, warum es ein Jahr lang dauerte, „Datensicherheit“ herzustellen, reagierte Stoffers am Donnerstag nicht. Allerdings konnte das ITDZ etwas zur Klärung beitragen: Es seien „bis zu sieben Monate“ erforderlich, um die Verbindung zum sicheren Berliner Landesnetz herzustellen, erläuterte eine Sprecherin. Das liege etwa an unverzichtbaren Tiefbauarbeiten. Das ITDZ sei am 11. Juli 2018 beauftragt worden und inzwischen fertig mit den Arbeiten.

Womit die Frage bliebe, warum der Auftrag erst im Juli erfolgte. Auch dies lässt sich möglicherweise erklären: Dem Vernehmen nach gibt es rund um das Projekt E-Government einen Auftragsstau, der es notwendig macht, Prioritäten zu setzen. Diese Prioritätensetzung erfolge immer im April und Oktober.

Es sei also gar nicht verwunderlich, dass sich zwischen Januar und Juli nicht viel getan habe in den angemieteten Räumen, meint ein Verwaltungsmitarbeiter – auch wenn es natürlich bedauerlich sei, dass auf diese Weise ein hohe fünfstelliger Betrag für die Miete verloren gegangen sei. Ob diese Erklärung zutrifft, war von der Bildungsverwaltung nicht zu erfahren. Sie teilte nur mit, dass im Februar Mitarbeiter der Jugendabteilung einziehen.

In dem Gebäude befand sich der Vorläufer des Internationalen DDR-Handelszentrums. Heute gibt es dort eine bunte Mietermischung, darunter auch die Bildungsverwaltung mit Fortbildungen für Quereinsteiger.

