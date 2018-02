In der Nacht zu Freitag ist es in Tiergarten zu einer wilden Verfolgungsjagd gekommen. Wie die Polizei am Freitagvormittag mitteilte, fiel Zivilpolizisten gegen 1 Uhr ein BMW auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit den Lützowplatz in Richtung Kurfürstenstraße entlangraste - Messungen ergaben, dass das Auto statt der erlaubten 50 km/h mit 97 unterwegs war, direkt danach mit 67 statt erlaubter 30 Stundenkilometer.

Der Fahrer ignorierte alle Signale der Beamten, anzuhalten, und flüchtete über die Ansbacher bis zur Nürnberger Straße, teilweise fuhr er dabei über den Bürgersteig. An der Kreuzung Kurfürstenstraße angekommen, konnte er gestoppt werden. Ein Alkoholtest ergab bei dem 29-Jährigen einen Wert von 0,6 Promille. Seinen Führerschein ist er vorerst los, zudem erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Mehr zum Thema 117 km/h zu schnell 18-Jähriger rast mit Porsche über Berliner Stadtautobahn

Erst am Samstagabend stoppte die Polizei einen 18-Jährigen Fahranfänger auf der A 113, der 117 Stundenkilometer mehr fuhr als erlaubt - und seinen gerade erworbenen Führerschein schnell wieder loswurde.