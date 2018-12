Im Streit um den Checkpoint Charlie hat sich der Senat auf veränderte Planungsziele geeinigt: die Fläche für das geplante "Hardrock-Hotel" soll Museumsstandort werden und außerdem ein öffentlicher Platz entstehen. Für den Investor Trockland verringert sich dadurch die nutzbare Fläche um 6000 Quadratmeter. Diese Planungsänderung wird nun an den Investor herangetragen. Dann werde man sehen, so Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke), ob man miteinander weiterverhandeln könne.

Ziel des Senats ist es nicht, sich vom Investor zu trennen und die Flächen am Checkpoint Charlie zu erwerben, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller, SPD. "Wir brauchen keinen Plan B, sondern einen B-Plan", so Lompscher. Der solle möglichst Anfang 2020 fertig sein.

