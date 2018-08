Das Motto der diesjährigen Hanfparade lautet "Aufklärung statt Verbote". Die Veranstalter setzen sich nach eigenen Angaben für die "Legalisierung von Cannabis als Rohstoff, Medizin und Genussmittel in Deutschland" ein. Es wird mit mehreren tausend Teilnehmern gerechnet.

Los geht es ab 12 Uhr am Alexanderplatz beim Neptunbrunnen mit einem Bühnenprogramm und der Auftaktkundgebung. Ab 15 Uhr ziehen die Teilnehmer durch die Stadt. Die Route verläuft über Unter den Linden durchs Regierungsviertel, an Bundestag und Hauptbahnhof vorbei und dann über den Hackeschen Markt zurück zum Alexanderplatz. Am Bundesgesundheitsministerium soll eine Deklaration übergeben werden, die sich gegen die Kriminalisierung von Drogenkonsumenten richtet.

Von 17 Uhr bis 22 Uhr geht das Programm am Alexanderplatz weiter. Als Redner sind unter anderem Politiker von Linken und Grünen angekündigt. Die Hanfparade findet seit 1997 jährlich in Berlin statt. (Tsp)