Willkommen zum Veteranentreffen am heutigen Freitag im BER-Ausschuss– geladen sind die alten Kombattanten Hartmut Mehdorn (Ex-Geschäftsführer) und Horst Amann (Ex-Technikchef). Zur Einstimmung hier noch mal ein paar der schönsten Zitate, mit denen Mehdorn („Der eine ist so, der andere so, und ich bin so“) während seiner Zeit bei der FBB die Gesellschafter Berlin, Brandenburg, Bund und das steuerzahlende Publikum unterhielt: „Der BER wird ein Schmuckstück, wir machen ihn jetzt fertig“ (Juni 2013),

„Wir werden fertiger und fertiger“ (Juni 2014) und „Wir schaffen das“ (Januar 2015).

Wenig später trat Mehdorn von seinem Posten zurück und schenkte dieses letzte Zitat Angela Merkel, die es im August desselben Jahres stolz der Öffentlichkeit präsentierte. Aber das ist eine andere Geschichte. Und zur Feier des Ausschusstages hier noch der Klassiker von unserem Special Guest Klaus Wowereit (damals Regierender Bürgermeister und Aufsichtsratschef): „Wir stehen kurz vor der Eröffnung“ – das war im Mai 2010.

