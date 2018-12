Schwerer Unfall mit einem Radfahrer in Berlin-Mitte: Ein Tourist, 53, lief am Dienstagabend, 23 Uhr, mit seiner Ehefrau auf dem Gehweg der Stresemannstraße. In Höhe der Niederkirchner Straße machte der Tourist nach Angaben der Berliner Polizei einen Schritt nach links und betrat dabei den Radweg. Ein Radfahrer, 41, war auf dem Weg nach Kreuzberg, konnte laut Polizei "weder bremsen, noch dem Fußgänger ausweichen und stieß mit ihm zusammen". Beide stürzten zu Boden. Der Radfahrer wurde leicht verletzt, der Tourist erlitt schwere Verletzungen im Gesicht. "Am Unfallort teilte der 41-Jährige dem Schwerverletzten noch seinen Namen und seine Erreichbarkeit mit, bevor er ihm ein Taxi rief", heißt es in der Polizeimeldung - dann sei der Radfahrer weitergefahren. Mit dem Taxi fuhren der 53-Jährige und seine Ehefrau in ein Krankenhaus, wo er zur stationären Behandlung verblieb.

