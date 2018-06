Seit dem 4. Juni gilt auf der Potsdamer Straße zwischen Potsdamer Platz und Kleistpark eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometer. Wie auch in der Leipziger Straße hat die Polizei Berlin eine vierwöchige Gewöhnungsphase gewährt und wird ab kommender Woche die Geschwindigkeiten in beiden Fahrtrichtungen insbesondere mit Radarfahrzeugen „regelmäßig gezielt überwachen“.

Mehr zum Thema Tempo 30 in Berlin Auch auf der Potsdamer Straße geht es jetzt langsamer voran

Das kündigte die Polizei am Freitag an. Die Kontrollen in der Leipziger Straße hätten gezeigt, dass dort die erlaubte Geschwindigkeit weitestgehend eingehalten werde. Die Quote derer, die dies überschreiten, sei im Verhältnis zum stadtweiten Durchschnittswert sonstiger Tempo-30-Strecken deutlich geringer. Tsp