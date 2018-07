Am Samstagmorgen bemerkten Passanten gegen 4.40 Uhr Flammen im Außenbereich einer Bäckerei in der Schönwalder Straße und alarmierten die Feuerwehr. Diese rückte an und löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand.

Kurz darauf, gegen 6.15 Uhr, hörten Anwohner in der Bellermannstraße einen lauten Knall. Sie bemerkten wenig später eine starke Rauchentwicklung aus einem hiesigen Café. Wieder wurde die Feuerwehr alarmiert, die den der Brand abermals löschte. Auch hier kamen wurde niemand verletzt.

Wegen des Verdachts auf Brandstiftung übernimmt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt die Ermittlungen. (Tsp)