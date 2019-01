An 84 parkenden Autos in Buckow haben Unbekannte am Donnerstag die Reifen aufgestochen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten Anwohner am Abend zuvor feststellen müssen, dass Reifen an ihren Fahrzeugen platt waren, offenbar mit spitzen Gegenständen durchlöchert. Gegen 19.15 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Die beschädigten Fahrzeuge standen im Schlierbacher Weg, Sandsteinweg, Grauwackeweg und Hornblendeweg. Die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen werden beim Polizeiabschnitt 56 geführt.

