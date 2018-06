Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Neukölln wurde ein 50-jähriger Rollstuhlfahrer schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei übersah ein 20-jähriger Autofahrer gegen 16.40 Uhr in der Karl-Marx-Straße beim rückwärts Ausparken den Rollstuhlfahrer auf dem Gehweg. Dieser erlitt bei dem Zusammenstoß mehrere Knochenbrüche. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Tsp