Landeswahlleiter im Podcast „Berliner & Pfannkuchen“ Wie wollen Sie die Berlin-Wahl retten, Herr Bröchler?

Die Welt blickt auf Berlin und seine historische Schlappe: Das Landesverfassungsgericht hat die seit Monaten umstrittene Pannen-Wahl für ungültig erklärt. Voraussichtlich am 12. Februar werden Abgeordnetenhaus und Bezirksvollversammlungen erneut gewählt. Was muss passieren, damit es diesmal klappt?

Darüber sprechen Lorenz Maroldt und Ann-Kathrin Hipp in der neuen Podcastfolge „Berliner & Pfannkuchen“ mit dem Mann, der es richten soll: Landeswahlleiter Stephan Bröchler. Es geht um den immensen Druck, die Suche nach bis zu 80.000 Wahlhelfer:innen, die Zusammenarbeit mit Berlins Innensenatorin Iris Spranger und den Bezirken - und um die Hürden, die es bis zur Wahlvorbereitung noch zu überwinden gibt. „Es ist eine Herkulesaufgabe, die wir da stemmen müssen“, sagt Bröchler.

Außerdem Thema: Eine mögliche Wahlbeobachtungsmission der OSZE. Der würde Bröchler „ohne eine Sekunde zu zögern zustimmen“. Weil eine entsprechende Anfrage für eine solche Mission von den Organisatoren oder Beteiligten der Wahl selbst ausgehen muss, erklärt er: „Das werde ich spätestens in der nächsten Woche angehen.“

Außerdem im Podcast mit dabei: Bezirkswahlleiter Rolfdieter Bohm aus Friedrichshain-Kreuzberg, Wahlhelfende, Wähler:innen, eine enttäuschte Nicht-Wählerin.Ohne eine Sekunde zu zögern würde er die OSZE einladen, die Wiederholungswahl zu beobachten. Den ganzen Podcast hören Sie hier im Player* oder bei Spotify, Apple, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt.

„Berliner & Pfannkuchen" ist der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Von uns erfahren Sie, was diese Woche wichtig war, was sich in der Hauptstadt (nicht) bewegt hat und über welches Thema am meisten gestritten, gelacht, geschimpft oder gejubelt wurde. Mit Stimmen und Hintergründen aus der besten Stadt der Welt: immer freitags um 16 Uhr, pünktlich zum Verwaltungsfeierabend. Mit Ann-Kathrin Hipp, Lorenz Maroldt und Anke Myrrhe. Redaktion: Joana Voss & Jessica Gummersbach. Produktion: der Apparat. Musik: Anke Myrrhe.

