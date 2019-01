Haben sie jetzt die Kriminellen, die einen Geldtransporter überfallen haben? Großeinsatz für die Berliner Polizei am Dienstagmorgen: Seit 6 Uhr durchsuchen Spezialkräfte und Fahnder die Wohnadressen von zwei Männern, die im Verdacht stehen, im Herbst 2018 einen Geldtransporter nahe dem Alexanderplatz überfallen und auf ihrer Flucht auf Polizisten geschossen zu haben.

Wie die Staatsanwaltschaft am Morgen mitteilte, stehen zwei Beschuldigte im Alter von 25 und 38 Jahren im Visier der Fahnder. Die Polizei griff demnach in den Berliner Ortsteilen Kreuzberg, Steglitz und Tempelhof zu. "Ziel ist es, weitere Beweismittel in dem Verfahren aufzufinden", heißt es in einer ersten Stellungnahme der Sicherheitskräfte. "An dem Einsatz sind unter anderem Ermittlerinnen und Ermittler sowie Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes und Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei beteiligt." Insgesamt 180 Kräfte durchsuchten vier Wohnungen - mit Erfolg: "Beide Beschuldigte wurden in ihren Wohnungen angetroffen."

Die Tat geschah an der Alexanderstraße Ecke Schillingstraße am 19. Oktober 2018, einem Freitagmorgen um 7.30 Uhr.

Das kaputte Fluchtfahrzeug in der Feilnerstraße in Kreuzberg. Foto: Felix Hackenbruch

Der Geldtransporter auf der Alexanderstraße/Ecke Schillingstraße Foto: dpa/Paul Zinken

Damals hatten zwei Wagen am helllichten Tag den Geldtransporter in einer kleinen Seitenstraße gestoppt. Mehrere Maskierte - schwer bewaffnet - stiegen aus, bedrohten die Fahrer, bogen die Tür mit Spezialwerkzeug auf - im Einsatz war eine Hydraulikschere - und schleppten Kisten aus dem Fahrzeug. Als sie ihre Beute in ihre Mercedes R-Klasse wuchten wollten, gab es Probleme - die Kisten waren offenbar zu groß. Beim Losfahren fiel eine Kiste aus dem Auto. Das zeigten später Videos, die Augenzeugen von dem Überfall gemacht haben. Die Täter flohen in zwei Autos nach Kreuzberg.

Die Polizei war schnell vor Ort und nahm die Verfolgung auf. In der Neuen Grünstraße gaben die Täter dann Schüsse ab auf das Polizeiauto und trafen die Kühlerhaube - die Sicherheitskräfte brachen die Verfolgung ab.

Kurz danach kam es dann zu einem Unfall mit einem der Fluchtfahrzeuge. In der Feilnerstraße ließen sie einen dunklen Mercedes zurück und flohen im anderen Wagen in unbekannte Richtung.

Weil es so viele Augenzeugen gab, richtete die Berliner Polizei eine Cloud ein und bat Zeugen, dort ihre Hinweise, Fotos, Videos hochzuladen.

Stationen einer Verfolgungsjagd: Durch Mitte und Kreuzberg flohen die Täter, nachdem sie am Alex einen Geldtransporter überfallen... Grafik: Fabian Bartel

Später stellte sich heraus: Die Täter hatten wirklich keine Beute gemacht. Einen Teil des Geldes hätten die unbekannten Täter noch am Tatort verloren und den anderen Teil in einem der Fluchtwagen zurückgelassen. Das zweite Fahrzeug, einen Audi, fand die Polizei am Sonntagmorgen in Kreuzberg. Beide Autos waren zuvor in Berlin gestohlen worden.

Erste Festnahmen gab es einen Monat nach der Tat: Damals schnappten Polizisten erst einen 38-Jährigen, der Verbindungen zu deutsch-arabischen Clans haben soll. Auch Beweismittel wurden gefunden. Anfang Dezember schließlich wurde ein zweiter Mittäter festgenommen: ein 32 Jahre alter Mann aus Berlin-Mariendorf. Er soll der Logistiker der Bande sein und für den Überfall ein Fahrzeug und Hydraulikwerkzeuge besorgt haben, mit denen der Geldtransporter geöffnet wurde. Insgesamt sollen fünf Männer an der Tat beteiligt gewesen sein.

