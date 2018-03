In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat es in einer Moschee in Reinickendorf gebrannt. Das Feuer wurde gegen 2.05 Uhr gemeldet, wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr mitteilte. Daraufhin wurden 48 Einsatzkräfte alarmiert, die den Brand mithilfe von drei C-Rohren und mit Schutz von Atemschutzmasken bekämpften. Ein Überschlagen des Feuers auf ein benachbartes viergeschossiges Wohn- und Geschäftsgebäude konnten die Einsatzkräfte verhindern. Gegen 3.30 war der Brand gelöscht und der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Die Nachrichtenagentur dpa schreibt, dass es sich nach ersten Erkenntnissen um einen Brandanschlag handeln soll. Das Landeskriminalamt und der Staatsschutz ermittele.Auch andere Medienberichte legen nahe, dass es sich um Brandstiftung gehandelt hat. So schreibt die B.Z., Zeugen hätten ihr berichtet, dass drei junge Männer in Kapuzen-Pullovern die Eingangstür der Moschee eingeschlagen und danach einen Gegenstand in den dahinter liegenden Raum geworfen haben sollen. Ein Sprecher der Polizei war bisher nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. (mit dpa)