In Reinickendorf ist am Mittwochmorgen eine Person, die auf dem Fahrrad unterwegs war, nach einem Unfall mit einem LKW gestorben. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei dem Tagesspiegel. Zunächst hatte die BZ berichtet. Zum Geschlecht und zum Alter der toten Person machte die Polizeisprecherin zunächst keine weiteren Angaben. Zuerst müssten die Angehörigen informiert werden.

Der Unfall hat sich laut Polizei am Morgen gegen acht Uhr in der Gotthardstraße Ecke Teichstraße in Reinickendorf ereignet. Eine radfahrende Person sei kurz danach gestorben. Details zum Unfallhergang konnte die Polizeisprecherin noch nicht nennen. Die Ermittlungen laufen.

Immer wieder kommt es in Berlin zu schweren Unfällen mit Autos oder LKW, bei denen Radfahrende sterben. Zuletzt erlag ein 81-jähriger Radfahrer seinen Verletzungen, nachdem er in Malchow von einem Autofahrer angefahren wurde.

In diesem Jahr starben somit bislang 17 Menschen in Berlin bei Verkehrsunfällen: sechs Radfahrer, vier Motorradfahrer, drei Fußgänger, zwei Autofahrer und zwei Fahrer sonstiger Fahrzeuge. Im vergangenen Jahr gab es 40 Verkehrstote, davor 50. (Tsp, dpa)