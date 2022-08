In Reinickendorf ist am Mittwochmorgen ein Mann, der auf seinem Fahrrad unterwegs war, nach einem Unfall mit einem abbiegendem LKW gestorben. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei dem Tagesspiegel. Zum Alter des Radfahrers machte die Polizeisprecherin zunächst keine Angaben.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Morgen gegen acht Uhr in der Gotthardstraße Ecke Teichstraße in Reinickendorf. Der Radfahrer und der LKW-Fahrer seien in die selbe Richtung unterwegs gewesen. Als der LKW rechts abbiegen wollte, habe er den Radfahrer übersehen und erfasst. Der Mann starb kurz danach. Weitere Details konnte die Polizeisprecherin noch nicht nennen. Die Ermittlungen laufen.

Immer wieder kommt es in Berlin zu schweren Unfällen mit Autos oder LKW, bei denen Radfahrende sterben. Zuletzt erlag ein 81-jähriger Radfahrer seinen Verletzungen, nachdem er in Malchow von einem Autofahrer angefahren wurde.

In diesem Jahr starben somit bislang 17 Menschen in Berlin bei Verkehrsunfällen: sechs Radfahrer, vier Motorradfahrer, drei Fußgänger, zwei Autofahrer und zwei Fahrer sonstiger Fahrzeuge. Im vergangenen Jahr gab es 40 Verkehrstote, davor 50. (Tsp, dpa)