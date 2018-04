Eine 92-jährige Frau, die am 12. April bei einem Verkehrsunfall in der Reinickendorfer Roedernallee schwer verletzt worden war, ist am Freitagnachmittag in einem Krankenhaus gestorben, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. Nach deren Ermittlungen war die Frau in der Roedernallee aus einem BVG-Bus gestiegen und wollte unmittelbar danach hinter dem Bus die Straße überqueren. Ein 83-jähriger Autofahrer konnte seinen Citroen nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und erfasste die Frau., die in einer Klinik notoperiert werden musste.