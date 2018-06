„Tief betroffen“ sind die Mitarbeiter der Feuerwehr von dem „tragischen Ereignis“, sagt Sprecher Thomas Kirstein – zumal „nach jetzigen Erkenntnissen „kein Fehler beim Handeln der Einsatzkräfte festzustellen ist“.

Die Ermittlungen laufen, bei der Polizei, der BVG und auch intern bei der Feuerwehr durch einen Leitenden Branddirektor. Einerseits, weil ein Mädchen zu Tode kam - und andererseits, weil auch zwei Kollegen verletzt wurden und im Krankenhaus behandelt werden musste. Der eine erlitt einen Fußbruch und bleibt vorerst in stationärer Behandlung, der andere sei bereits entlassen.

Die Obduktion soll jetzt Klarheit schaffen

Medienberichte, wonach das Mädchen nur leichte Verletzungen bei Eintreffen der Einsatzkräfte gehabt habe - und durch den verunglückten Einsatz zu Tode kam, wies die Feuerwehr scharf zurück: "Das hilft niemandem." Erst die Obduktion könne die Todesursache klären.

Ein Feuerwehrmann liegt im Krankenhaus, aber er lebt

Sicher ist, dass das Mädchen ungefähr vier Meter weit von der Vorderkante des Zuges unter demselben lag. Zudem verrutschte der Wagen und senkte sich just, als die beiden Feuerwehrmänner auf halbem Wege unter dem Zug zum Mädchen krochen. Deshalb wurden sie bei der erneuten Anhebung des Wagens als erstes befreit.

Dass das Kind vor dem ersten Rettungseinsatz noch lebte, bestätigte die Feuerwehr. „Es war noch zu hören und konnte deshalb lokalisiert werden“. Es lag eingeklemmt zwischen Unterboden des Wagens und Gleisbett, das im Falle von „Niederflurbahnen“ wie diese kaum mehr Platz lässt als zehn Zentimeter. Hintergrund: Die tief gelegten Waggons macht es älteren oder Gehbehinderten Menschen leichter ein- und auszusteigen.

Die Feuerwehr sagt: "Alle Anweisung wurden eingehalten"

„Alle Arbeitsanweisungen der Feuerwehr für einen solchen Fall wurden eingehalten“, so Kirstein weiter. Nach jetzigem Kenntnisstand sei das spezielle „Hebewerkzeug“ an den dafür vorgesehenen „Anschlagpunkt“ angesetzt worden, ähnlich wie bei einem Auto der Wagenheber. Wegen der beweglichen Gelenke zwischen den Wagen sei dort auch eine Strebe als Sicherung angebracht worden. „Dramatisch“ nennt der Sprecher es deshalb, dass trotzdem der tragische Unfall geschehen konnte.

Anders als die Polizei zunächst berichtet hatte, war der Spezialkran der BVG zunächst nicht im Einsatz. Auch beim zweiten Anheben des Wagens soll die Feuerwehr eine andere Methode genutzt haben und ein Hebekissen eingesetzt haben, das mit Druckluft aufgepumpt wird.

Sie warteten extra auf die Spezialkräfte

Das Anheben und Fixieren von Straßenbahnwagen erfolgt nach Angaben der Feuerwehr immer wieder mal - etwa weil ein Tier oder ein Fahrrad ins Gleisbett gerät oder häufiger noch, weil es zu Unfällen mit Autos kommt. Diese Einsätze bei „Havarien“ würden regelmäßig trainiert. Der Einsatz von Hebewerkzeugen bleibe bei Niederflurbahnen den Männern vom „Technischen Dienst“ vorbehalten. Auch dies geschah in diesem tragischen Fall: Die Einsatzkräfte der Feuerwachen in Karlshorst und Treptow, die als erste am Unfallort waren, hätten die Ankunft der Spezialkräfte abgewartet.

Lesen Sie mehr im Tagesspiegel

- Der Berliner Straßenverkehr ist Barbarei! Binnen 24 Stunden sterben in Berlin zwei Kinder bei Verkehrsunfällen. Die Statistiken erfassen nicht, wo das Problem liegt. Das muss sich ändern. Ein Kommentar.

- Tödlicher Unfall: Lkw überrollt Kind auf Fahrrad - In Spandau ist ein acht Jahre alter Junge auf dem Weg zur Schule gestorben, als ein Lastwagenfahrer ihn beim Rechtsabbiegen übersah. Die Mutter war dabei.

- 13-Jährige bei Tram-Unfall gestorben: Am Dienstag wurde ein Mädchen am Blockdammweg unter einer Straßenbahn eingeklemmt. Bei der Rettungsaktion wurden zwei Feuerwehrleute verletzt. Das Kind verstarb vor Ort.