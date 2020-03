Das Coronavirus hat die Berliner Politik erreicht. Die Sitzung des Abgeordnetenhauses am Donnerstag wird abgesagt. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) muss womöglich in Quarantäne. Denn der israelische Botschafter Jeremy Issacharoff ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das geht aus einer Mail hervor, die der Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, Ralf Wieland (SPD), an Abgeordnete verschickt hat und die dem Tagesspiegel vorliegt.

Für Berlin hat das weitreichende Folgen. Denn Issacharoff hatte am 9. März an der Veranstaltung des Abgeordnetenhauses zur Enthüllung des Ehrenbürger-Porträts der 98-jährigen Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer teilgenommen.

Bei der Veranstaltung anwesend waren 140 Gäste, darunter Michael Müller, der Präsident des Abgeordnetenhauses sowie die Vizepräsidentinnen und weitere Präsidiumsmitglieder und Fraktionsvorsitzende wie Burkard Dregger (CDU), Silke Gebel (Grüne) und Raed Saleh (SPD), aber auch andere Abgeordnete.

Ralf Wieland informierte die Abgeordneten des Berliner Parlaments in einer Mail am Mittwochmittag über den Umstand und sagte: „Wir nehmen mit dem als Veranstalter zuständigen bezirklichen Gesundheitsamt Kontakt auf. Weitere Informationen folgen so schnell wie möglich.“

Der israelische Botschafter Jeremy Issacharoff war kürzlich im Abgeordnetenhaus bei der Enthüllung eines Porträts der... Foto: Tobias Schwarz/AFP

Ob Michael Müller in Quarantäne geht, ist bislang nicht bekannt

Die Teilnehmenden sollten am Mittwochnachmittag einen Fragebogen des Gesundheitsamts ausfüllen und dort ihre Gefährdung selbst einschätzen und angeben, ob sie direkten Kontakt zu der infizierten Person hatten. Im Anschluss daran wird das Gesundheitsamt für einige Quarantäne anordnen - bisher ist dies noch nicht geschehen.

Auch Michael Müller wird einen Fragebogen ausfüllen müssen. Dieser hatte am Mittwochmittag in einer gemeinsamen Sondersitzung mit dem Brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) über ein möglichst einheitliches Vorgehen der Länder in der Coronakrise beraten – und dabei über eine Stunde Seit’ an Seit’ mit seinem Amtskollegen gestanden. Die Anfrage an die Senatskanzlei, wie der Regierende nun verfährt und ob er sich in Quarantäne begeben wird, wurde bislang nicht beantwortet.

Die Grünen wollen die Plenarsitzung auf nächste Woche verschieben

Die Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus drängt nun darauf, dass die Sitzung des Parlaments nicht abgesagt, sondern auf den kommenden Donnerstag verschoben wird. Das solle der Ältestenrat in einer Sitzung am Montag beschließen, heißt es aus Fraktionskreisen. Ob der Parlamentspräsident dem Wunsch nachkommt, ist offen. Silke Gebel, Fraktionschefin der Grünen, befindet sich derzeit noch bis Montag in Quarantäne, sie hatte Kontakt zu einem Infizierten gehabt, ihr Testergebnis aber sei negativ gewesen. Auch die Quarantäne von allen Anwesenden der Ehrung von Margot Friedländer würde am Montag enden, dann ist die Veranstaltung zwei Wochen her.

Kommt nun doch ein Notparlament?

Die Frage nach der Beschlussfähigkeit des Parlaments wird die Abgeordneten nun aber weiter umtreiben. Mit 81 Abgeordneten von 160 ist die Beschlussfähigkeit gesichert – dies kann aufgrund der Covid-19-Pandemie aber schnell ins Wanken geraten. Die SPD-Fraktion hatte einen Vorstoß für eine kurzfristige Änderung der Landesverfassung gemacht, um ein Notparlament einsetzen zu können. Die CDU-Fraktion ist ebenfalls dafür. Doch Grüne, FDP und AfD hatten sich stark dagegen ausgesprochen. Vorbild für ein Notparlament sind entsprechende Regelungen in den Landesverfassungen von Sachsen und Baden-Württemberg.

Cornelia Seibeld (CDU), Vizepräsidentin des Abgeordnetenhauses, sagte, sie habe Sorge, dass das Parlament nicht mehr lange beschlussfähig bleibe. Doch ein Notparlament sollte man nur einvernehmlich mit allen Fraktionen beschließen.

Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Krise in Berlin lesen Sie hier in unserem News-Blog.