L’amitié franco-allemande steckt in der Krise. Genau genommen die Freundschaft zwischen Berlin und Paris. Der Grund ist Grün. Weil sein Kunstwerk „Arc 124,5°“ an der Urania von Platanen verdeckt wird, hat sich der französische Bildhauer Bernar Venet höchstpersönlich an den Regierenden gewandt.

Die Stadt solle besser mit dem Geschenk (zur 750-Jahr-Feier 1987) umgehen, die Sicht freigemacht werden, acht Bäume sollen fallen. Einen entsprechenden Antrag wollen SPD, CDU und FDP am Mittwoch in der Bezirksverordnetenversammlung durchbringen. Einen letzten Versuch zur Grünrettung haben drei Grüne gestartet (Renate Künast (MdB), Bertram von Boxberg (BVV) und Notker Schweikhardt (MdA)) und einen Brief an Michael Müller (SPD) verfasst: „Der architektonische Wildwuchs im unmittelbar umgebenden Stadtraum ist Zeugnis unkoordinierten, planlosen Bauens nach der Zerstörung dieser Stadt. Die Platanen helfen dabei, diese städteplanerischen Sünden auszublenden.“ Zur Rettung der Freundschaft bräuchte es das jetzt nur noch auf Französisch.

