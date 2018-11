Die beiden sind ein eingespieltes Team: Jörg Thadeusz und Andreas Lukoschik moderierten, versteigerten und animierten mit Charme und Witz die 120 Gäste am Freitagabend zu Höchstgeboten für einen guten Zweck. Die Kunstauktion des 19. Christiane-Herzog-Abends im Wasserturm auf dem Euref-Gelände brachte einen Reinerlös von 136.800 Euro für das Christiane-Herzog-Zentrum an der Berliner Charité, das zu den wichtigsten Behandlungszentren in Deutschland für Mukoviszidose-Kranke zählt.

Die Moderatoren verzichteten wie Musiker Ulrich Hartmann, selbst an Mukoviszidose erkrankt, und Sängerin Maren Kling auf Gagen und Honorare. Ein Originalstein vom Brandenburger Tor kam für 11.000 Euro unter den Hammer, eine Führung durch das BMW Motorradwerk Spandau brachte 6000 Euro, ein Essen mit Starkoch Thomas Kammeier sogar 13.000 Euro. Klaus-Jürgen Jess, Leiter der Bundespolizei-Fliegerstaffel Blumberg, pries sein Angebot für Besuch und Heli-Flug sehr humorvoll an: Man würde neben Sandsäcken auch Politiker transportieren. Das brachte 5000 Euro.

Unter den Künstlern, die Werke zur Verfügung stellten, waren Nikolai Makarov, Ulrich Reimkasten, Albrecht Gehse, Myriam Gross-Mall, Gustavo oder Sabrina Kratz. Viele Mitwirkende sind Wiederholungstäter wie Klaus-Dieter Heinken vom Lions Club Berlin Intercontinental, Heinrich Vollmer, der seinen Spitzenwein ebenso spendete wie Thomas Kammeier das Menü mit Vorspeisen, Landente und Crema Catalana. Anne von Fallois und Rolf Hacker vom Stiftungsvorstand freuten sich sehr über den „gigantischen Erlös“, mit dem Stellen für Ärzte, Psychologen und Therapeuten finanziert werden.