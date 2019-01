Bis einschließlich Sonnabend bleibt der Standort der Staatsbibliothek in der Potsdamer Straße geschlossen. Der Grund ist verdächtiger Staub, der am Donnerstagmorgen auf dem Boden des Lesesaals gefunden wurde, teilte die Sprecherin der Bibliothek, Jeanette Lamble, mit. Er befinde sich auf einer Fläche von eineinhalb Quadratmeter vorrangig auf dem Boden. "Solange wir nicht wissen, was das ist ist, bleibt der Lesesaal geschlossen", sagte Lamble.

Asbestbefall in der Vergangenheit

2010 mussten die Räumlichkeiten der Staatsbibliothek schon mal von Asbest befreit werden. Da sei man heute "sensibel für verdächtiges Material", erklärte die Sprecherin. Damals sei mit der Unfallkasse des Bundes und dem Asbestsachverständigenbüro ein genaues Verfahren im Falle von verdächtigen Materialien erarbeitet worden. Als Mitarbeiter nun am frühen Morgen den Staub vorfanden, entschied man sich noch vor Öffnung des Saals für die Komplettsperrung.

"Der Saal ist sehr offen konstruiert. Daher bringt es nichts, nur einen Teil abzusperren", sagt Lamble. Mitarbeiter hätten allerdings weiterhin Zutritt. Nun werde dem zuvor erarbeiteten Verfahren gefolgt, welches weiter gehe als die rechtlichen Vorgaben. Die Raumluft werde gemessen, Proben entnommen und der Raum schlussendlich gereinigt.