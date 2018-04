Im ersten Obergeschoss eines fünfgeschossigen Wohnhauses in der Spandauer Schürstraße ist am frühen Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen fraßen sich über die Fassade und die dortigen Balkone bis ins vierte Obergeschoss. Die Feuerwehr war gegen 18.25 Uhr alarmiert worden. Besondere Probleme bereitete das Flachdach: Noch gegen 21 Uhr versuchten die Beamten, schwer zugängliche Glutnester in den Schichten des Daches zu löschen. Vier Personen waren in ein Krankenhaus gebracht worden, drei waren Mieter, eine vierte Person ein Ersthelfer. In einem Fall bestand Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung.