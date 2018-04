Auf der Feuerwache Spandau-Nord in der Triftstraße gab es am Dienstagnachmittag Feueralarm. In der Fahrzeughalle war in einem Wagen aus unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Zwei Feuerwehrmänner wurden leicht verletzt. Außerdem kam ein weiteres Fahrzeug zu Schaden.

Wie der Lagedienst der Feuerwehr mitteilte, war der Alarm um 17.09 Uhr eingegangen. Brandmelder hatten in der Wache Alarm geschlagen. Das Feuer war in der Fahrerkabine eines Löschfahrzeugs ausgebrochen. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, die Fahrerkabine sei aber hin, hieß es am Abend. Das ist um so ärgerlicher, als es sich um ein neues Fahrzeug handelte.

Die Fahrzeughalle war nach Löschen des Feuers völlig verraucht. Über die Brandursache konnte die Feuerwehr am Dienstagabend noch nichts sagen.