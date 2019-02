An der Helene-Lange-Sekundarschule in Steglitz soll am Mittwoch ein 14-jähriger Schüler mit einer Rasierklinge verletzt worden sein. Nach Tagesspiegel-Informationen soll sich der Vorfall am Mittwoch gegen 9.30 Uhr in der Pause auf dem Schulhof ereignet haben. Die Polizei bestätigte auf Anfrage die Angaben. Das Opfer besucht an der Schule eine siebte Klasse. In der Hofpause war der Junge nach Angaben der Polizei von einem Mitschüler aus einer Parallelklasse begrüßt worden - mit Abklatschen und Händedruck. Danach bemerkte der 14-Jährige, dass seine Hand blutete.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll dem Schüler die Verletzung durch eine Rasierklinge zugefügt worden sein. Die Klinge soll der Mitschüler beim Händeschütteln in seiner Hand versteckt gehalten haben. Das hat das Opfer jedenfalls bei der Polizei ausgesagt, bei der es gemeinsam mit seiner Mutter Anzeige erstattet hat. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung. Zunächst läuft das Verfahren noch gegen unbekannt, da der Junge nach Angaben der Polizei nicht den genauen Namen des Mitschülers aus der anderen Klasse kennt. (axf)