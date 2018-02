Nach einem Unfall auf der A 111, dem Zubringer Oranienburg, ist die Autobahn ab Waidmannsluster Damm/Hermsdorfer Damm gesperrt. Das teilte die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) um kurz vor 7 Uhr am Montagmorgen via Twitter mit.

Demnach wurde aktuell aus Sicherheitsgründen der Tunnel Flughafen Tegel stadtauswärts gesperrt. Die VIZ rät, die A 111 weiträumig zu umfahren