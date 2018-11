Die AfD-Aktion für eine „neutrale“ Schule treibt merkwürdige Blüten: In Tempelhof-Schöneberg soll jetzt ein Schulleiter mit Hinweis auf das Neutralitätsgebot untersagt haben, im Lehrerzimmer einen offenen Brief der Initiative „Bildet berlin!"“ gegen das bundesweit umstrittene „Denunziationsportal“ aufzuhängen.

Auch eine Unterschriftensammlung sei nicht erlaubt worden. Das berichteten die Bezirksfraktionen von Grünen und SPD am Dienstag. Sie appellierten an die Verwaltung von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD), Schulleiter daran zu erinnern, dass die Meinungsfreiheit „auch in den Lehrerzimmern gilt“. Das Neutralitätsgebot bezieht sich auf die Klassenzimmer. Es soll verhindern, dass Schüler im Unterricht einseitig beeinflusst werden.

Rot-Grüner BVV-Appell an Bezirk und Senat

In dem offenen Brief hatten zwei Charlottenburger Lehrer elf „Geständnisse“ an die AfD formuliert – eine Art Selbstanzeige. „Bildet Berlin“ hat diesen Brief mitsamt Unterschriftenlisten auf seine Internetseite gestellt. Dort kann man alles herunterladen und selbst Unterstützer suchen. „Bildet Berlin“ mit seinem Vorsitzenden, dem Lehrer Florian Bublys, wartet den Rücklauf der Listen bis 15. Dezember ab, um sie dann an die AfD weiterzuleiten. Er sei „erschüttert“, wenn der Aushang des offenen Briefes im Lehrerzimmer verhindert werde, sagte Bublys.

Man begrüße es, wenn Lehrer „nicht vor rechtsradikalen Einschüchterungsversuchen einknicken“, sagten die schulpolitischen Bezirkssprecher von Grünen und SPD, Martina Zander-Rade und Juso-Chef Kevin Kühnert. Wer Schüler auch gegen Widerstände zu weltoffenen Staatsbürgern heranbilden wolle, der handele im Geiste des Schulgesetzes: "Dafür verdienen Lehrerinnen und Lehrer Respekt, Anerkennung und Unterstützung. Da sollte auch das Bezirksamt klar sagen, auf welcher Seite es in diesem Konflikt steht," positionierten sich die beiden Vertreter der rot-grünen Zählgemeinschaft im Bezirk.

Selbstanzeigen auch in Leipzig

Auch Kollegen der Kreuzberger Lina-Morgenstern-Schule hatten im Oktober mit „Selbstanzeigen“ gegen die AfD-Aktion protestiert. Darauf bezogen sich am Dienstag 60 Lehrende der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät Leipzig. Sie wandten sich in einem offenen Brief an Sachsens AfD und deren Portal „Lehrer-SOS“, das ähnliche Ziele wie die AfD-Portale in Hamburg, Berlin und Brandenburg verfolgt.