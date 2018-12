Am Samstagabend ist ein Autofahrer auf der Straße des 17. Juni gestorben. Wie die Berliner Polizei am Sonntagmorgen mitgeteilt hat, war der 56-Jährige gegen 19.45 Uhr mit seinem Citroen auf der Straße des 17. Juni in Richtung Brandenburger Tor unterwegs. Plötzlich sei er, so die Polizei, "vermutlich auf Grund des Schwächeanfalls nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem geparkten Auto zusammengestoßen". Schwer verletzt wurde auch seine 55 Jahre alte Ehefrau, die ebenfalls im Wagen saß. Der Autofahrer starb - trotz Reanimation durch Polizisten und zwei zufällig am Ort befindlichen Ärzten - später in der Klinik. (Tsp)

