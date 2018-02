Am Montagmorgen ist eine Radfahrerin in Berlin-Tiergarten bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Gegen 7.20 Uhr war die Radlerin auf der Turmstraße auf dem Radstreifen unterwegs, als eine Autofahrerin sie beim Fahrbahnwechsel übersah und am hinteren Rad touchierte. Die Frau stürzte und kam mit Beinbruch und einer Kopfplatzwunde ins Krankenhaus.

Nähere Angaben, etwa zum Alter der beiden Unfallbeteiligten, konnte die Polizei bislang nicht machen.

Immer wieder kommt es zu Unfällen mit Radlern auf den sogenannten Radfahrschutzstreifen, die lediglich durch eine weiße Markierung von der Auto-Fahrbahn abgegrenzt sind. Doch auch eine rote Markierung ist oft nicht ausreichend. Deshalb werden von Radaktivisten sogenannte "Protected Bike Lanes" gefordert, die sich durch Poller vom Autoverkehr abgrenzen.