Die Straße des 17. Juni ist gesperrt, der Tiergarten gehört den Fußballfans – aber wem gehört eigentlich die Fanmeile? Zu einem großen Anteil dem Land Berlin. Es ist nämlich so: „Gastgeber des Großevents ist auch in diesem Jahr die Messe Berlin“, teilt die Messe mit (weil das offenbar niemand so richtig weiß). Und zwar „mit ihrem Tochterunternehmen K.I.T. Group“.

An dieser Firma hält die landeseigene Messe als Gesellschafter 75 Prozent; einer der drei K.I.T.-Chefs ist Willy Kausch, dem wiederum die anderen 25 Prozent gehören. Kausch ist stadtbekannt durch Medizinkongresse und vor allem als „Mr. Silvester“, weil er das Jahreswechsel-Remmidemmi routiniert im Tiergarten veranstaltet. Gegründet wurde die K.I.T.-Gruppe 2008; ihren Hauptsitz hat die Firma am Adenauerplatz am Kurfürstendamm.

1200 Menschen arbeiten auf der Fanmeile

Wie viele Leute eigentlich so auf der WM-Meile arbeiten? Das hat die Messe mal zusammengerechnet: „Vom Sicherheitspersonal bis zum Händler arbeiten auf der Fanmeile etwa 1200 Menschen an der Versorgung von mehreren hunderttausend Gästen.“

Gezeigt werden dort die WM-Spiele der Deutschen, also erstmals am Sonntag, sowie die Finalrunde. Schluss: 17. Juli.

Die Welt zu Hause in Berlin.

