Um 8.33 Uhr am Freitagmorgen hat ein Lkw auf der Ehrlichstraße im Berliner Ortsteil Karlshorst eine Fußgängerin erfasst. Die Frau starb nach Angaben der Berliner Feuerwehr noch am Unfallort. Der Lkw-Fahrer wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ehrlichstraße ist auf Höhe der Eginhardstraße bis auf Weiteres für den Fahrzeugverkehr und die BVG-Tram voll gesperrt. Details zum Unfallhergang sind bisher nicht bekannt.