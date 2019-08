Ein vermutlich schwer verletzter Mann ist in Berlin weiter verschwunden. Die Polizei wolle am Donnerstag erneut nach dem Mann suchen, teilte ein Sprecher am Morgen mit. Weitere Details zur Suche konnte er zunächst nicht nennen.



Zeugen hatten in der Nacht zu Mittwoch Schüsse oder schussähnliche Geräusche gehört und einen Mann mit Kopfverletzungen im Ortsteil Alt-Treptow gesehen. Er lief mit seinem Rad in Richtung Görlitzer Park, nachdem zwei Zeugen ihn angesprochen und Hilfe angeboten hatten.



Die Beamten suchten Mittwoch bis in die Abendstunden mit Spürhunden nach dem Unbekannten. Zunächst blieb unklar, was mit dem Mann geschah. Eine Straftat wurde nicht ausgeschlossen. (dpa)