Bei einem Verkehrsunfall in Altglienicke erlitt am Donnerstagmorgen eine Radfahrerin mehrere Brüche. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei und Zeugenaussagen befuhr die 20-Jährige mit ihrem Trekkingrad gegen 8.20 Uhr die Rudower Straße aus Richtung Grünauer Straße kommend und bog nach links in die Wegedornstraße ab. Dabei erfasste sie ein Autofahrer, der bei Grün nach rechts in die Wegedornstraße abbog. Die Besatzung eines privaten Krankentransportwagens leistete bis zum Eintreffen des Notarztes Erste Hilfe. Anschließend brachten sie die schwer verletzte Radfahrerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 77-jährige Autofahrer blieb unverletzt.